Mulher diz ter sido engravidada pelo "Bode" do vizinho

Brenda Assis, com informações Brazil News Informa

No interior da Paraíba, em Ouro Preto, uma mulher identificada como Marcia, de 17 anos, relata seu costume de sair para dormir na varanda da casa e que o bode "Betão" do seu vizinho pulou o cercado e se aproveitou dela dormindo.

De acordo com o site Brazil News Informa, José Pedro, de 47 anos, 20 anos mais velho, foi até uma igreja para relatar o ocorrido com um pastor, e o rapaz da igreja pediu para que confiasse totalmente em sua companheira, e que ela foi abusada pelo "betão" o bode do vizinho.

O pai da jovem, citou a desconfiança da relação de sua filha com o bode, mas achou que era somente um sentimento normal por um animal. "Ela dormia na cama com o bode, mas não imaginei que eles faziam algo demais", disse ele.

José Pedro havia trabalhado 4 anos no garimpo para poder pagar o seu casamento com a jovem, e quando retornou, a sua noiva estava gravida.

“Passei 4 anos trabalhado no garimpo e quando voltei encontrei minha noiva grávida, mas continua virgem esperando o tão sonhado casamento da gente”, disse José Pedro, bastante emocionado.

Desconfiada a mãe do noivo diz, “Quando falo pra ela ir ao médico ela chora, faz escândalo, dizendo que não precisa. Acho estranho o comportamento dela”.

Por fim, betão teve que ser castrado após o desesperado dos homens com medo de suas esposas serem engravidadas pelo animal.

Deixe seu Comentário

Leia Também