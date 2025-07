Norte e Nordeste concentram as cidades mais violentas do Brasil, aponta anuário

O Brasil fechou o ano de 2024 com a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) desde 2012: 20,8 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025.

O número representa uma queda de 5,4% em relação a 2023. Ao todo, foram registradas 44.127 mortes violentas no país, incluindo homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

Apesar da melhora nacional, o relatório apontou que a violência letal ainda se manifesta de forma desigual entre as regiões brasileiras, com Norte e Nordeste liderando os índices mais altos de criminalidade.

Nordeste e Norte concentram as maiores taxas

Enquanto o país celebra a redução histórica na média nacional, os dados revelam uma concentração da violência em determinadas regiões.

O Nordeste apresentou uma taxa média de 33,8 mortes por 100 mil habitantes, seguido pela região Norte, com 27,7. Em contraste, as regiões Sudeste (13,3) e Sul (14,6) apresentaram os menores índices.

Estados mais violentos do Brasil (2024)

Veja o ranking dos 20 estados com maiores taxas de MVI por 100 mil habitantes:

Amapá – 45,1

Bahia – 40,6

Ceará – 37,5

Pernambuco – 36,2

Alagoas – 35,4

Maranhão – 27,8

Mato Grosso – 27,0

Pará – 25,8

Amazonas – 23,7

Rondônia – 21,7

Paraíba – 18,7

Rio Grande do Norte – 18,5

Espírito Santo – 18,4

Sergipe – 16,0

Rio de Janeiro – 15,8

Acre – 15,5

Piauí – 15,3

Tocantins – 15,2

Goiás – 15,1

Mato Grosso do Sul – 15,1

Todas as dez cidades com maior taxa de MVI estão no Nordeste e enfrentam uma escalada de violência ligada, principalmente, a disputas entre facções criminosas e o controle do tráfico de drogas.

Confira o ranking das cidades com as maiores taxas de mortes violentas por 100 mil habitantes:

Maranguape (CE) – 79,9

Jequié (BA) – 77,6

Juazeiro (BA) – 76,2

Camaçari (BA) – 74,8

Cabo de Santo Agostinho (PE) – 73,3

São Lourenço da Mata (PE) – 73,0

Simões Filho (BA) – 71,4

Caucaia (CE) – 68,7

Maracanaú (CE) – 68,5

Feira de Santana (BA) – 66,9

