Nova lei prorroga licença-maternidade em casos de internação hospitalar

Foi sancionada a Lei que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei de Benefícios da Previdência Social, ampliando o tempo da licença-maternidade e do salário-maternidade somente em casos de internação hospitalar da mãe ou do recém-nascido.

De acordo com o novo texto legal, a licença-maternidade poderá ser prorrogada em até 120 dias após a alta hospitalar, desde que a internação ultrapasse duas semanas e tenha relação com o parto. A medida também vale para o salário-maternidade, que seguirá sendo pago durante todo o período de internação e pelos 120 dias subsequentes à alta médica.

Importante destacar que a prorrogação não é automática e só se aplica quando houver complicações médicas que resultem em internação prolongada, tanto da mãe quanto do bebê.

A nova legislação visa garantir que mulheres e recém-nascidos que enfrentem situações delicadas de saúde tenham o tempo necessário para recuperação, sem prejuízo aos direitos trabalhistas e previdenciários.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também