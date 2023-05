Novas regras para produção de presunto entram em vigor; saiba o que muda

Taynara Menezes, com CNN Brasil

As novas regras de qualidade e apresentação de presunto entram em vigor nesta terça-feira (2) no país, estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os estabelecimentos terão o prazo de um ano para se adequarem às condições previstas na portaria.

O regulamento se aplica aos diferentes tipos de presunto cozido produzidos, incluindo os alimentos à base de aves. As medidas foram aprovadas em abril e publicadas em portaria do Mapa.

De acordo com o ministério, as novas regras buscam ampliar questões como segurança e qualidade, além de conferir uma identidade aos produtos comercializados.

Veja o que muda

As novas regras estabelecem parâmetros para a fabricação de presuntos cozidos comuns, do tipo cozido superior e a formulação de presunto tenro, que são produtos cárneos obtidos exclusivamente de cortes íntegros de pernil suíno.

As medidas também apresentam mudanças para a produção do presunto cozido de aves, obtido exclusivamente de carnes do membro posterior de aves desossadas, moídas ou não.

A partir de agora, o limite máximo de colágeno presente em presuntos, em relação à proteína total do produto, passa a ser de 25%. Para os alimentos à base de aves, o limite será de 10%. A medida, segundo o ministério, visa manter a qualidade das matérias-primas utilizadas e as características do produto.

Outra mudança que envolve a etapa de fabricação está nas regras de moagem das carnes utilizadas como matéria-prima, que passam a ser de no máximo 10% para o presunto cozido e de 5% para o presunto tenro. De acordo com o Mapa, para o presunto cozido superior, não é permitido moer a matéria-prima.

No contexto da padronização e manutenção da identidade do produto tradicional, outra alteração prevê a atualização do mínimo de proteína de 14% para 16% e relação umidade/proteína máximo de 5,35 para 4,8 para o presunto cozido. Segundo o ministério, para o presunto superior e o presunto tenro os parâmetros físico-químicos não foram alterados.

Já os parâmetros para o presunto à base de aves foram definidos como proteína mínima de 14%, carboidratos com máximo de 2% e relação umidade/proteína máxima de 5,2.

Deixe seu Comentário

Leia Também