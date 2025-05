Novo ministro da Previdência e presidente do INSS se reúnem em meio a plano de ressarcimento

Sarah Chaves, com CNN

Após reunião com Gilberto Waller, recém chegado presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, também deve ir à Casa Civil, neste domingo (4).

Com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias foi acordado prioridade para diagnóstico e responsabilizacão dos infratores e na finalização da proposta do Plano de Ressarcimento Excepcional aos aposentados e pensionistas. Trabalhadores rurais, indígenas e outros grupos mais vulneráveis foram os mais afetados, de acordo com investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU).

Entre funcionários da pasta, Gilberto Waller tem sido chamado de “xerife”, já que a missão é colocar ordem no INSS.

O valor estimado dos desvios é de R$ 6 bilhões, descontados ilegalmente entre 2019 e 2024. Mas este cálculo ainda não é definitivo.

Diante da repercussão negativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou o comando da Previdência e do INSS. Também determinou levantamento de informações e que um plano de ressarcimento fosse organizado ainda durante o feriado.

O governo pretende fazer o anúncio nesta semana.

Até a demissão do ex-ministro Carlos Lupi, o ex-deputado federal pelo PDT, Wolney Queiroz Maciel, de 52 anos, era secretário-executivo do Ministério da Previdência Social.

