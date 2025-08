Novo PAC Cidades beneficia 17 municípios de MS com projetos e obras estruturais

O Governo Federal, por meio do Novo PAC Seleções - Cidades - Edição 2025, anunciou a liberação de novos recursos para a infraestrutura urbana de municípios de Mato Grosso do Sul, com articulação do deputado federal Vander Loubet, 17 cidades foram contempladas com projetos no eixo "Cidades Sustentáveis e Resilientes", que envolvem desde a execução de obras até a elaboração de estudos e projetos executivos.

Essa iniciativa é um avanço significativo na construção de cidades mais saudáveis, organizadas e preparadas para o crescimento populacional, uma das principais prioridades da administração do presidente Lula. No total, foram aprovados 21 projetos, com especial ênfase em ações voltadas à universalização do acesso ao saneamento básico, um dos maiores desafios da infraestrutura urbana no Brasil.

Os municípios beneficiados incluem Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Campo Grande, Caracol, Coxim, Deodápolis, Dourados, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Campo Grande é um dos maiores beneficiados, com múltiplos projetos aprovados. Já Três Lagoas, uma das cidades mais industrializadas do estado, e Ponta Porã, cidade de fronteira, também foram contempladas com mais de um projeto, o que reforça sua capacidade de atendimento e fortalece seu papel como polo regional.

Além das obras físicas, o Novo PAC também inclui recursos para a elaboração de estudos e projetos técnicos, uma etapa crucial para viabilizar grandes obras no futuro. Neste aspecto, Campo Grande, Naviraí e Ponta Porã foram as cidades contempladas.

Segundo o deputado Vander Loubet, os investimentos do Novo PAC demonstram o compromisso do Governo Federal e do presidente Lula com o progresso das cidades e a promoção da justiça social. "Essas obras não só geram empregos e aquecem a economia, mas têm um impacto direto na qualidade de vida das pessoas", afirmou.

O deputado também enfatizou a importância do trabalho das equipes técnicas municipais e estaduais, além do envolvimento das lideranças locais. "É fundamental termos profissionais capacitados nos municípios e no estado, que saibam elaborar projetos de qualidade, atendendo aos requisitos dos programas federais. Isso fortalece as parcerias e o relacionamento entre prefeituras, governo estadual e Governo Federal", concluiu.

Subeixo: Esgotamento Sanitário

- Aquidauana - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 17.644.472,00

- Bela Vista - Implantação, ampliação ou melhorias em Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 3.500.000,00

- Caracol - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 3.569.633,00

- Coxim - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 29.067.584,00

- Deodápolis - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 8.500.476,00

- Dourados - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 21.182.527,90

- Maracaju - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Vista Alegre (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 9.539.099,93

- Ribas do Rio Pardo - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 26.882.387,00

- Rio Brilhante - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 13.545.796,12

- Sidrolândia - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - R$ 8.171.035,80

- Sonora - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (a ser executado pelo Governo do Estado/Sanesul) - 1.690.231,00

Subeixo: Gestão de Resíduos Sólidos

- Ponta Porã - Ampliação e modernização da Unidade de Triagem de Resíduos Recicláveis e aquisição de equipamentos para melhoria das atividades de coleta, triagem e processamento dos materiais reutilizáveis e recicláveis (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 3.641.130,50

- Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João - Obras e serviços de engenharia para construção de aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos e domiciliares (a ser executado pelas prefeituras) - 27.814.945,00

Subeixo: Periferia Viva - Urbanização de Favelas

- Campo Grande - Estudos e Projetos - Terminais e requalificação do entorno (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 1.512.033,85

Subeixo: Mobilidade Urbana Sustentável

- Campo Grande - Urbanização e qualificação do Jardim Samambaia (a ser executado pelo Governo do Estado) - R$ 30.525.000,00

- Naviraí - Estudos e Projetos - Regularização fundiária na região do Grande Paraíso (a ser executado pela Prefeitura) - 1.000.000,00

- Ponta Porã - Estudos e Projetos - Regularização fundiária no Distrito de Cabeceira do Apa (a ser executado pela Prefeitura) - 1.000.000,00

Subeixo: Prevenção a Desastres - Contenção de Encostas e Drenagem

- Campo Grande - Recuperação e adequação de drenagens e manejo de águas fluviais/prevenção a desastres no fundo de vale do Rio Anhanduizinho (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 150.000.000,00

- Ponta Porã - Drenagem para controle de erosões - encostas do fundo de vale do Rio São João, na Rua Belo Horizonte (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 25.497.540,00

- Três Lagoas - Canalização do Córrego Brasília (fundo de vale) (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 25.137.265,00

- Três Lagoas - Canalização do Córrego Onça (fundo de vale) (a ser executado pela Prefeitura) - R$ 51.613.442,00

