Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Novo PAC destina R$ 325 milhões para obras de drenagem e contenção no Centro-Oeste

O programa investe R$ 11,7 bilhões em 235 municípios de 26 estados do Brasil

19 setembro 2025 - 08h23Sarah Chaves, com Planalto
Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do FGTSOs recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do FGTS   (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, do anúncio dos resultados do Novo PAC Seleções, com foco em drenagem urbana e contenção de encostas. O programa destina um total de R$ 11,7 bilhões para investimentos em 235 municípios de 26 estados do Brasil, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade das populações que vivem em áreas de risco, especialmente em locais expostos a eventos climáticos extremos.

Durante o evento, Lula destacou que o governo está comprometido com a recuperação da dignidade das comunidades que vivem em áreas vulneráveis, como morros e encostas, e que historicamente enfrentam grandes dificuldades em relação à habitação, educação e emprego. "Esse governo está do lado do povo brasileiro, queremos recuperar a dignidade de milhões de brasileiros que um dia foram forçados a deixar o campo, enfrentando o êxodo rural, em busca de uma vida melhor nas cidades", afirmou o presidente.

Mato Grosso do Sul

Dentro desse pacote de investimentos, a região Centro-Oeste também é contemplada com recursos significativos. Para a contenção de encostas, serão destinados R$ 9.050.000, desse valor uma parte será para Corumbá. Além disso, para drenagem urbana, o Centro-Oeste recebe o total de R$ 316.485.825,4, que contempla 8 propostas, incluindo intervenções em Três Lagoas (Córrego Brasília) e Batayporã (Lagoa do Sapo), também no Mato Grosso do Sul.

Investimentos em Drenagem e Contenção de Encostas

No total, o Novo PAC investirá R$ 25,8 bilhões em mais de 600 obras de drenagem urbana e contenção de encostas entre 2023 e 2025. As obras de contenção de encostas beneficiarão 102 municípios em todas as regiões do Brasil, com um investimento superior a R$ 1,4 bilhão. Já os recursos destinados à drenagem urbana somam R$ 10,3 bilhões, contemplando 174 municípios que enfrentam sérios problemas de alagamentos e enxurradas.

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou a mudança de postura do atual governo em relação à prevenção de desastres naturais. “No orçamento de 2023, havia apenas R$ 6,9 milhões destinados à prevenção em todo o Brasil, enquanto para o Rio Grande do Sul, em resposta a uma tragédia, foram alocados R$ 6,5 bilhões. Essa é a diferença de abordagem entre o governo anterior e o atual”, explicou.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também destacou a importância dos investimentos no setor, apontando que o governo está aplicando R$ 25 bilhões com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Investimentos no Eixo 2025

A edição 2025 do Novo PAC Seleções prevê ainda R$ 49,2 bilhões em investimentos, distribuídos em quatro eixos estratégicos: Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes. Ao todo, o governo recebeu 35.119 propostas enviadas por 5.537 municípios, representando 99,4% dos municípios brasileiros.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
residente Lula durante cerimônia de sanção da Lei, que institui o ECA Digital
Brasil
ECA Digital: Sancionada lei que protege crianças na internet
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica
Cármem Lúcia e Jair Bolsonaro -
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Equipe do MPMS recebe premiação -
Justiça
CNMP premia projeto do MPMS que transforma dor em dignidade
Um dos atos em frente ao Quartel General do Exército em Brasília -
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
ce-presidente Geraldo Alckmin e ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante cerimônia de assinatura do Acordo
Brasil
Mercosul e EFTA assinam acordo de livre comércio de R$ 12 bilhões
Foto: Reprodução
Brasil
Medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 12 bi para produtores rurais

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão