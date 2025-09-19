Novo PAC destina R$ 325 milhões para obras de drenagem e contenção no Centro-Oeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, do anúncio dos resultados do Novo PAC Seleções, com foco em drenagem urbana e contenção de encostas. O programa destina um total de R$ 11,7 bilhões para investimentos em 235 municípios de 26 estados do Brasil, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade das populações que vivem em áreas de risco, especialmente em locais expostos a eventos climáticos extremos.

Durante o evento, Lula destacou que o governo está comprometido com a recuperação da dignidade das comunidades que vivem em áreas vulneráveis, como morros e encostas, e que historicamente enfrentam grandes dificuldades em relação à habitação, educação e emprego. "Esse governo está do lado do povo brasileiro, queremos recuperar a dignidade de milhões de brasileiros que um dia foram forçados a deixar o campo, enfrentando o êxodo rural, em busca de uma vida melhor nas cidades", afirmou o presidente.

Mato Grosso do Sul

Dentro desse pacote de investimentos, a região Centro-Oeste também é contemplada com recursos significativos. Para a contenção de encostas, serão destinados R$ 9.050.000, desse valor uma parte será para Corumbá. Além disso, para drenagem urbana, o Centro-Oeste recebe o total de R$ 316.485.825,4, que contempla 8 propostas, incluindo intervenções em Três Lagoas (Córrego Brasília) e Batayporã (Lagoa do Sapo), também no Mato Grosso do Sul.





Investimentos em Drenagem e Contenção de Encostas

No total, o Novo PAC investirá R$ 25,8 bilhões em mais de 600 obras de drenagem urbana e contenção de encostas entre 2023 e 2025. As obras de contenção de encostas beneficiarão 102 municípios em todas as regiões do Brasil, com um investimento superior a R$ 1,4 bilhão. Já os recursos destinados à drenagem urbana somam R$ 10,3 bilhões, contemplando 174 municípios que enfrentam sérios problemas de alagamentos e enxurradas.

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou a mudança de postura do atual governo em relação à prevenção de desastres naturais. “No orçamento de 2023, havia apenas R$ 6,9 milhões destinados à prevenção em todo o Brasil, enquanto para o Rio Grande do Sul, em resposta a uma tragédia, foram alocados R$ 6,5 bilhões. Essa é a diferença de abordagem entre o governo anterior e o atual”, explicou.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também destacou a importância dos investimentos no setor, apontando que o governo está aplicando R$ 25 bilhões com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Investimentos no Eixo 2025

A edição 2025 do Novo PAC Seleções prevê ainda R$ 49,2 bilhões em investimentos, distribuídos em quatro eixos estratégicos: Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes. Ao todo, o governo recebeu 35.119 propostas enviadas por 5.537 municípios, representando 99,4% dos municípios brasileiros.

