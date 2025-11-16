Menu
Brasil

Novo serviço do GOV.BR avisa usuários sobre prazo do passaporte

As notificações chegam pela Caixa Postal para contas de nível Prata ou Ouro

16 novembro 2025 - 18h45

Usuários do GOV.BR já podem contar com o novo sistema e passam a receber mensagens sobre o vencimento do passaporte pela Caixa Postal GOV.BR. A iniciativa é resultado de parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Polícia Federal (PF).

As notificações serão enviadas em três momentos: oito meses antes do vencimento, três meses antes da expiração e uma última informando que o documento já venceu. O objetivo é facilitar o planejamento do cidadão e evitar transtornos em viagens internacionais.

Para acessar as mensagens, é necessário ter conta de nível Prata ou Ouro no GOV.BR. Usuários que utilizam o aplicativo recebem notificação sempre que uma nova mensagem é disponibilizada na Caixa Postal.

Mais informações podem ser obtidas em gov.br/conta ou pelo atendimento disponível em gov.br/atendimento

