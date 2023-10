Novo voo trará 66 brasileiros e três bolivianas de Israel

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Decolou nesta sexta-feira (20), às 18h02 de Tel Aviv, em Israel (12h02 de Brasília), um ovo voo da Operação Voltando em Paz com destino ao Brasil.

A bordo da aeronave KC-390 Millennium (Embraer), estão 69 passageiros, sendo 66 brasileiros e três bolivianas, uma mãe e suas duas filhas e nove animais domésticos. É a primeira vez que a operação realizada pelo Governo Federal Brasileiro traz cidadãos de países sul-americanos.

O auxílio à nação vizinha se tornou possível nesse voo após o atestado de não comparecimento ao Aeroporto Ben Gurion de brasileiros que estavam na lista. Com essa decolagem, a Operação Voltando em Paz soma agora um total de 1.201 brasileiros repatriados da zona de conflito no Oriente Médico e 44 animais domésticos. A previsão é de que o KC-390 aterrisse por volta das 13h deste sábado (21) na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

Em recente coletiva de imprensa de balanço da “maior operação de retirada de brasileiros de uma zona de conflito”, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil vem recebendo pedidos de ajuda de vários países vizinhos nesse processo de repatriação, como Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia.

"A prioridade sempre é para os brasileiros. Como a lista de brasileiros interessados em retornar está se reduzindo, talvez possamos trazer estrangeiros desses países vizinhos nos próximos voos", antecipou Mauro Vieira na ocasião.

