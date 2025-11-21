Novos aposentados recebem 13° a partir de segunda (24); veja o calendário

O 13º será pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a aposentados e pensionistas que tiveram o benefício liberado a partir do mês de maio deste ano. Ao todo, 2,4 milhões vão receber a gratificação natalina, que soma R$ 2,9 bilhões.



Os demais segurados tiveram os valores de forma antecipada, nas competências de abril e maio. Foram pagos R$ 73,3 bilhões a 34,2 milhões de beneficiários. A antecipação vem sendo feita desde 2020.



Os novos segurados vão receber a renda junto com a aposentadoria ou pensão mensal, a partir de segunda-feira (24). Os depósitos são feitos conforme o final do benefício, sem considerar o dígito verificador. O pagamento vai até 5 de dezembro.



Quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.518 neste ano) recebe primeiro. Depois, é pago o valor a quem recebe acima do mínimo até o teto do INSS, que neste ano está em R$ 8.157,41.



A consulta ao benefício será liberada para todos os segurados a partir do dia 24 no aplicativo ou site Meu INSS. Beneficiários que recebem um salário mínimo conseguem ver antes se o valor já está provisionado.



Depois, no primeiro dia do calendário, é liberada a consulta a todos os aposentados que têm direito.

Tem direito à gratificação quem recebe aposentadoria, pensão e benefícios por incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.



No caso do auxílio-doença e do auxílio-acidente, que são temporários, o pagamento é feito de forma proporcional, conforme o número de meses do benefício até a data de depósito da gratificação natalina. Benefícios como BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não têm direito.

Receberá o 13º do INSS em novembro quem se aposentou ou passou a ganhar um benefício previdenciário entre os meses de maio e outubro. A parcela será paga de uma única vez.



Haverá o desconto do Imposto de Renda a quem se enquadra nas regras para pagar o tributo. Por lei do governo Lula, quem ganha até dois salários mínimos está isento do IR. Benefícios por doenças graves, que dão isenção, também não pagam imposto.



A nova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil passa a ser aplicada a partir de 1º de janeiro.

Veja o calendário:



Para quem ganha o salário mínimo

Final do benefício - Data de pagamento

1 - 24 de novembro

2 - 25 de novembro

3 - 26 de novembro

4 - 27 de novembro

5 - 28 de novembro

6 - 1º de dezembro

7 - 2 de dezembro

8 - 3 de dezembro

9 - 4 de dezembro

0 - 5 de dezembro



Para quem recebe benefício acima do salário mínimo

Final do benefício - Data do pagamento

1 e 6 - 1 de dezembro

2 e 7 - 2 de dezembro

3 e 8 - 3 de dezembro

4 e 9 - 4 de dezembro

5 e 0 - 5 de dezembro

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também