Novos ministros da reforma de Lula tomam posse dia 10 de março

Brasil Lula deve fazer sua primeira visita a um acampamento do MST na sexta-feira (7)

Brasil Bolsonaro deve apresentar defesa sobre denúncia do golpe de Estado nesta semana

Brasil Hospital inicia protocolo de morte encefálica em jogador do Bragantino

Quem deixa a pasta da Saúde é Nísia Trindade, que foi substituída por Padilha, já a antiga pasta do ministro, passa para Gleisi Hoffmann.

Os novos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e à nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, escolhidos pelo presidente Lula, serão empossados na próxima segunda-feira (10), no Palácio do Planalto.

Polícia JD1TV: Homem morre ao infartar durante caminhada no Parque das Nações

Polícia Homem que morreu durante caminhada no Parque das Nações era bancário em Campo Grande