Brasil

Núcleo 1: Bolsonaro e demais réus da trama golpista passam por audiência de custódia

Com excessão de Walter Braga Netto, todos passam pelo procedimento em Brasília

26 novembro 2025 - 09h24Sarah Chaves
Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Walter Braga Netto e Paulo Sérgio NogueiraJair Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira   (Reprodução)

Os seis réus presos por envolvimento na trama golpista, que tem entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, passam por audiência de custódia nesta quarta-feira (26). Todos já cumprem pena e serão ouvidos de forma remota por um juiz, em sessões com duração prevista de 30 minutos, marcadas entre 13h30 e 15h. As audiências ocorrerão nos próprios locais onde cada um está detido.

A audiência de custódia é um procedimento obrigatório no Brasil, realizado após prisões em flagrante ou para cumprimento de mandados, como neste caso. O objetivo é verificar se a prisão foi executada dentro da legalidade. A sessão também conta com a presença da defesa e de um representante do Ministério Público.

O único integrante do grupo que não teve audiência marcada é o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que está foragido nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal adote as medidas necessárias para sua extradição.

Do núcleo 1, apenas o tenente-coronel Mauro Cid já cumpria pena desde 30 de outubro, após decidir não recorrer da condenação.

Na terça-feira (25), a Primeira Turma do STF confirmou, por unanimidade, a decisão de Moraes que rejeitou os recursos das defesas e determinou o início do cumprimento das penas.

Veja os horários das audiências:

Almir Garnier: 13h, na Estação Rádio da Marinha, Brasília;

Anderson Torres: 13h30, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília;

Augusto Heleno: 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;

Jair Bolsonaro: 14h30, na Superintendência Regional da PF, em Brasília;

Paulo Sérgio Nogueira: 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília;

Walter Braga Netto: 15h30, na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro.

