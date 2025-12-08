"O Agente Secreto" conquista três indicações ao Globo de Ouro 2026

A lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026 foi divulgado nesta segunda-feira (8), trazendo o longa metragem brasileiro, "O Agente Secreto" na disputa em duas categorias. E seu protagonista, o ator Wagner Moura indicado como melhor ator.

Na categoria Melhor Filme de Língua Não Inglesa, "O Agente Secreto" vai concorrer com longas-metragens de outros países como França, Coreia do Sul, Espanha e Noruega.

Entre os melhores filmes de drama, a produção brasileira concorre com "Franskenstein", "Hamnet", "Foi Só Um Acidente", "Valor Sentimental" e "Pecadores".

Já entre os indicados da categoria Melhor Ator, Wagner Moura vai concorrer à estatueta na categoria Melhor Ator de Drama com Joel Edgerton ("Sonhos de Trem"), Oscar Isaac "Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de Lutador: The Smashing Machine"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido").

O Globo de Ouro é um dos principais termômetros para o Oscar 2026, principal premiação de cinema. Os indicados à 98ª edição serão anunciados em 22 de janeiro de 2026 e a cerimônia será realizada em 15 de março.

No início de 2025, a atriz brasileira Fernanda Torres saiu vencedora na categoria de Melhor Atriz em Drama.

A cerimônia oficial de premiação acontecerá em 11 de janeiro de 2026.

Confira abaixo a lista de indicados:

FILMES

MELHOR DIREÇÃO

Paul Thomas Anderson – "Uma Batalha Após A Outra"

Ryan Coogler – "Pecadores"

Guillermo del Toro – "Frankenstein"

Jafas Panahi – "Foi Apenas Um Acidente"

Joachim Trier – "Valor Sentimental"

Chloé Zhao – "Hamnet"

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Benicio del Toro – "Uma Batalha Após A Outra"

Jacob Elordi – "Frankenstein"

Paul Mescal – "Hamnet"

Sean Penn – "Uma Batalha Após A Outra"

Adam Sandler – "Jey Kelly"

Stellan Skarsgård – "Valor Sentimental"

MELHOR ATOR EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Timothée Chalamet – "Marty Supreme"

George Clooney – "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio – "Uma Batalha Após A Outra"

Ethan Hawke – "Blue Moon"

Lee Byung-Hun – "No Other Choice"

Jesse Plemons – "Bugonia"

MELHOR ATRIZ EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Rose Byrne – "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"

Cynthia Erivo – "Wicked: Parte 2"

Kate Hudson – "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"

Chase Infiniti – "Uma Batalha Após A Outra"

Amanda Seyfried – "O Testamento de Ann Lee"

Emma Stone – "Bugonia"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Emily Blunt – "Coração de Lutador: The Smashing Machine"

Elle Fanning – "Valor Sentimental"

Ariana Grande – "Wicked: Partte 2"

Inga Ibsdotter Lilleass – "Valor Sentimental"

Amy Madigan – "A Hora do Mal"

MELHOR ROTEIRO

"Uma Batalha Após A Outra"

"Marty Supreme"

"Pecadores"

"Foi Apenas Um Acidente"

"Valor Sentimental"

"Hamnet"

MELHOR TRILHA SONORA

"Frankenstein"

"Pecadores"

"Uma Batalha Após A Outra"

"Sirät"

"Hamnet"

"F1"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"Dream As One" – "Avatar: Fogo e Cinzas"

"Golden" – "Guerreiras do K-pop"

"I Lied To You" – "Pecadores"

"No Place Like Home" – "Wicked: Parte 2"

"The Girl In The Bubble" – "Wicked: Parte 2"

"Sonhos de Trem" – "Sonhos de Trem"

MELHOR FILME DE LÍNGUA NÃO-INGLESA

"Foi Apenas Um Acidente"

"No Other Choice"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Sirat"

"The Voice Of Hind Rajab"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"

"Elio"

"Guerreiras do K-pop"

"Little Amélie or the Character of Rain"

"Zootopia 2"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

"A Diplomata"

"Pitt"

"Pluribus"

"Ruptura"

"Slow Horses"

"The White Lotus"

MELHOR ATOR DE DRAMA EM SÉRIE DE TV

Sterling K. Brown – "Paradise"

Diego Luna – "Andor"

Gary Oldman – "Slow Horses"

Mark Ruffalo – "Task"

Adam Scott – "Ruptura"

Noah Wyle – "The Pitt"

MELHOR ATRIZ DE DRAMA EM SÉRIE DE TV

Kathy Bates – "Matlock"

Britt Lower – "Ruptura"

Helen Mirren – "Terra da Máfia"

Bella Ramsey – "The Last Of Us"

Keri Russell – "A Diplomata"

Rhea Seehorn – "Pluribus"

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"Hacks"

"Ninguém Quer"

"Only Murders in the Building"

"O Estúdio"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Adam Brody – "Ninguém Quer"

Steve Martin – "Only Murders in the Building"

Glen Powell – "Chad Powers"

Seth Rogen – "O Estúdio"

Martin Short – "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White – "O Urso"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Kristen Bell – "Ninguém Quer"

Ayo Edebiri – "O Urso"

Selena Gomez – "Only Murders in the Building"

Natasha Lyonne – "Poker Face"

Jenna Ortega – "Wandinha"

Jean Smart – "Hacks"

MELHOR FILME PARA TV OU SÉRIE LIMITADA

"Adolescência"

"All Her Fault"

"O Monstro em Mim"

"Black Mirror"

"Morrendo por Sexo"

"A Namorada"

MELHOR ATOR DE FILME PARA TV OU SÉRIE LIMITADA

Jacob Elordi – "O Caminho Estreito Para os Confins do Norte"

Paul Giamatti – "Black Mirror"

Stephen Graham – "Adolescência"

Charlie Hunnam – "Monster: A História de Ed Gein"

Jude Law – "Black Rabbit"

Matthew Rhys – "O Monstro em Mim"

MELHOR ATRIZ DE FILME PARA TV OU SÉRIE LIMITADA

Claire Danesi – "O Monstro em Mim"

Rashida Jones – "Black Mirror"

Amanda Seyfried – "Long Bright River"

Sarah Snook – "All Her Fault"

Michelle Williams – "Morrendo por Sexo"

Robin Wright – "A Namorada"

MELHOR ATOR COADJUVANTE — TELEVISÃO

Owen Cooper – "Adolescência"

Billy Crudup – "The Morning Showe"

Walton Goggins – "The White Lotus"

Josan Isaac – "The White Lotus"

Tramell Tillman – "Ruptura"

Ashley Walters – "Adolescência"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE — TELEVISÃO

Carrie Coon – "The White Lotus"

Erin Doherty – "Adolescência"

Hannah Einbinder – "Hacks"

Catherine O'Hara – "O Estúdio"

Parker Posey – "The White Lotus"

Aimee Lou Wood – "The White Lotus"

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também