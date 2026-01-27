Menu
Brasil

'O Agente Secreto' entra na disputa do Bafta 2026

A premiação acontece no dia 22 de fevereiro, em Londres

27 janeiro 2026 - 14h12Sarah Chaves
O Agente SecretoO Agente Secreto   (Vitrine Filmes)

A cerimônia do Bafta, marcada para o dia 22 de fevereiro, terá um filme brasileiro entre os indicados. “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, concorre ao prêmio de melhor filme em língua não inglesa. A lista de indicados foi divulgada nesta terça-feira (27).

A cerimônia do Bafta será transmitida no Brasil pelos canais TNT e pela plataforma HBO Max. Considerado o principal prêmio do cinema britânico, o Bafta é frequentemente comparado ao Oscar.

Além do reconhecimento no Reino Unido, o longa também ganhou destaque na temporada internacional de premiações. Para o Oscar, o filme recebeu indicações a melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator — pela atuação de Wagner Moura — e melhor direção de elenco, categoria criada recentemente.

Ambientado no Recife durante a ditadura militar, “O Agente Secreto” acompanha a história de Marcelo, um especialista em tecnologia que se refugia na cidade após passar a ser ameaçado de morte. O filme já venceu o Critics Choice Awards de melhor filme internacional e levou dois Globos de Ouro: melhor filme em língua não inglesa e melhor ator. Também concorreu ao prêmio de melhor filme em drama, mas perdeu para “Hamnet”, de Chloé Zhao.

Na edição anterior do Bafta, em 2025, o brasileiro “Ainda Estou Aqui”, que havia conquistado o Oscar de melhor filme internacional, foi indicado apenas na categoria de filme em língua não inglesa e acabou derrotado pelo francês “Emilia Pérez”.

 

