Brasil

"O Agente Secreto" lidera público entre lançamentos nacionais de 2025

O longa de Kleber Mendonça Filho alcançou 1 milhão de espectadores

13 dezembro 2025 - 18h10Sarah Chaves, com G1
O Agente Secreto é estrelado por Wagner Moura O Agente Secreto é estrelado por Wagner Moura   (Victor Jucá/Divulgação)

O longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil, pouco mais de um mês após a estreia comercial, em 6 de novembro. De acordo com dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), é o primeiro filme nacional lançado em 2025 a alcançar esse público e também a primeira produção fora do eixo Sul-Sudeste a atingir o feito.

Apesar do resultado expressivo, outros títulos exibidos ao longo do ano somam público maior no painel da Ancine. “O Auto da Compadecida 2”, lançado em dezembro do ano passado, já acumula 2,9 milhões de espectadores, enquanto “Ainda Estou Aqui”, que estreou em novembro de 2024 e rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar, levou 2,7 milhões de pessoas aos cinemas.

A comparação com “Ainda Estou Aqui” mostra ritmos distintos de desempenho. Nas primeiras seis semanas em cartaz, o filme vencedor do Oscar já havia alcançado quase 2,8 milhões de espectadores, superando o milhão ainda na segunda semana de exibição.

“O Agente Secreto” segue em cartaz no país em mais de 200 salas e também já foi lançado em mercados internacionais. Segundo o Box Office Mojo, o longa acumula US$ 581 milhões em bilheteria mundial, sendo US$ 253 milhões apenas nos Estados Unidos, onde tem recebido elogios da crítica e aparece em listas de melhores filmes do ano da imprensa especializada.

Outros lançamentos do ano
 “Vitória” – drama dirigido por Andrucha Waddington, estrelado por Fernanda Montenegro, estreado em março. 

“Caramelo” – filme de Diego Freitas, lançado em outubro. 
 

“A Melhor Mãe do Mundo” – drama de Anna Muylaert, exibido em festivais como Berlim. 

Outros títulos nacionais lançados ou esperados ao longo do ano, segundo listas especializadas, incluem “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, “Baby”, “Luiz Melodia: No Coração do Brasil”, “Oeste Outra Vez”, “Homem com H”, “Ainda Não É Amanhã” e “Manas”

