O plot twist veio aí: Adorada pelo público, Odete Roitman sobrevive a tiro

Marco Aurélio tentou, mas não conseguiu dar fim em Odete Roitman. Ao contrário do que muitos esperavam, o icônico tiro não foi o fim da vilã no remake de "Vale Tudo", exibido nesta sexta-feira (17). Na versão adaptada, a tirana consegue escapar da morte, surpreendendo o público com um desfecho diferente do original.

A cena final da trama mostra Odete, interpretada por Débora Bloch, em uma cirurgia clandestina para retirar a bala disparada por Marco Aurélio (Alexandre Nero). Tudo acontece enquanto o personagem revivencia o momento em que aparentemente matou a vilã. Ele a encontra no Copacabana Palace, onde deveria entregar alguns documentos, mas, no clima de tensão, a situação toma um rumo inesperado. Ao ser desafiado por Odete, ele acaba atirando nela, mas, para surpresa de todos, a vilã não morre.

A revelação vem logo depois, quando Marco Aurélio diz: "Você estava esperando alguém entrar naquele jatinho para mandar me matar. Não acredito mais em você". Odete responde: “Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman.” E, ao ser desafiado, o vilão dispara, mas a vilã, que já é praticamente imortal em sua arrogância, sobrevive.

No desfecho da trama, vemos Odete na mesa de cirurgia, em um hospital clandestino, se recuperando com ajuda de Freitas (Luis Lobianco).

Nos últimos dias, teorias e apostas sobre o verdadeiro responsável pelo tiro inundaram as redes sociais. Com tantos suspeitos possíveis — Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira) e, claro, Marco Aurélio.

Manuela Dias, responsável pela adaptação, revelou que a novela gravou dez versões do final, e até os atores estavam no escuro sobre qual delas seria a escolhida, pois o episódio final ainda estava sendo editado.

Já na versão original, exibida em 1989, quem matou Odete Roitman foi Leila (Cássia Kis), uma personagem que, até então, não era uma das principais, ela havia atirado em Odete por engano, na verdade tentando matar Maria de Fátima (Gloria Pires), que tinha um caso com seu marido.

