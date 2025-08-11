OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado

Nesta segunda-feira (11), comemora-se o Dia da Advocacia, data que marca a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em 1827, nas cidades de Olinda (PE) e São Paulo (SP). A data simboliza a importância da advocacia na promoção da justiça, defesa da cidadania e fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, afirmou: “Neste 11 de agosto, Dia da Advocacia, não estamos apenas comemorando. Estamos reafirmando quem somos e o papel fundamental que exercemos na defesa da cidadania, da democracia e da Justiça. Não existe Justiça plena sem uma advocacia forte.”

O vice-presidente da OAB, Felipe Sarmento, destacou: “É um grande orgulho servir nossa entidade, de tantas lutas históricas e papel fundamental em defesa da democracia e da sociedade, que trabalha diuturnamente para garantir dignidade, respeito e liberdade profissional.”

A secretária-geral da OAB, Rose Morais, ressaltou: “Defender prerrogativas, garantir o respeito à atuação profissional, lutar contra abusos e promover o direito de defesa não são apenas deveres da OAB, são compromissos que assumimos com a própria democracia. Sem uma advocacia forte, ética e respeitada, não há Estado de Direito possível.”

Christina Cordeiro, secretária-geral adjunta e corregedora nacional do CFOAB, afirmou: “Ser advogada é isso: estar ao lado de quem precisa de voz — inclusive dentro da nossa própria instituição. No Dia da Advocacia, celebramos quem não se cala. Quem fiscaliza, cobra, protege as prerrogativas, exige respeito. A OAB está aqui para isso: garantir dignidade no exercício da nossa profissão, como manda a Constituição.”

O diretor-tesoureiro da OAB, Délio Lins e Silva Júnior, lembrou: “Neste Dia da Advocacia, a minha homenagem vai a quem está no fronte: nas audiências de custódia, nas sustentações orais, nas visitas a unidades prisionais, no combate aos abusos e às injustiças. Defender a advocacia é defender a Constituição. É garantir que o direito de defesa seja real, todos os dias. A OAB está — e sempre estará — ao lado da advocacia.”

