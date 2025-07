Ônibus biarticulado é partido ao meio após colisão com trem em Curitiba

Pelo menos 11 pessoas feridas após um acidente entre um ônibus biarticulado e um trem na noite de ontem (22), na Avenida Paraná, no bairro Cabral, em Curitiba (Paraná).



Segundo informações da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, no momento da colisão não havia passageiros em pé na parte central do ônibus que teria desrespeitado a sinalização e acabou sendo partido ao meio.



Em nota, a Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, informou que o o motorista do ônibus tentou cruzar a linha férrea quando o trem se aproximava. "O maquinista que acionou a buzina conforme procedimento padrão nos cruzamentos com vias municipais, foi surpreendido pela ação do motorista e acionou os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição", disse a Rumo.



A Rumo informou também que acionou equipes de emergência para prestar atendimento às vítimas. Das 11 vítimas, nove foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e Região Metropolitana com ferimentos considerados leves a moderados.



Em nota, a Transporte Coletivo Glória, responsável pelo ônibus, informou que havia 25 pessoas no veículo. A empresa lamentou o ocorrido.



"Todos foram prontamente atendidos. As causas do acidente estão sendo apuradas. A Transporte Coletivo Glória lamenta o ocorrido e reitera seu compromisso com a segurança dos passageiros e a qualidade do transporte público", finalizou.





