Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Brasil

ONU cobra ajustes e COP30 amplia esquema de segurança em Belém

Operação com agentes do Exército, Força Nacional e PM

14 novembro 2025 - 08h36Sarah Chaves,c om CNN
Foto: CNNFoto: CNN  

A segurança no Parque da Cidade, em Belém (PA), sede da COP30, foi reforçada nesta sexta-feira (14) após a ONU enviar carta ao presidente da conferência, ao governo federal e ao governo do Pará, apontando falhas estruturais e exigindo um plano eficaz de proteção. O documento, assinado pelo secretário-executivo da Convenção do Clima, Simon Stiell, criticou a ausência de autoridades em pontos estratégicos de entrada, saída e áreas vulneráveis da chamada Zona Azul.

Em resposta, o perímetro do evento amanheceu com policiamento ampliado, novos bloqueios e gradis reposicionados em vias como a Avenida Duque de Caxias e a Brigadeiro Protásio, dificultando a circulação de grandes grupos. O acesso ao hangar também teve configuração alterada. Militares do Exército, Polícia Militar do Pará e seguranças privados passaram a atuar de forma mais ostensiva, ao lado de agentes do GSI.

No início da manhã, um grupo indígena realizou protesto pacífico do lado de fora do local das negociações climáticas. Com faixas defendendo a proteção da floresta e a demarcação de terras, os manifestantes buscavam ser ouvidos pelo presidente Lula , que está em Brasília. A líder Alessandra Munduruku criticou a falta de diálogo e denunciou ameaças aos territórios sagrados e aos povos indígenas.

A chegada do grupo levou à ativação imediata do novo esquema de segurança: tropas do Exército, da Força Nacional e da Polícia Federal ficaram de prontidão dentro do perímetro, enquanto o Batalhão de Choque da PM foi acionado do lado de fora. O pavilhão interno, onde ficam os estandes dos países, chegou a ser esvaziado por bombeiros civis e seguranças como medida preventiva. A operação durou pouco mais de uma hora, e o acesso ao evento foi normalizado às 6h45.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Primeiro dia de Enem
Brasil
Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
Enem acontecerá em novembro deste ano
Brasil
Gabarito do Enem 2025 deve sair nesta quinta-feira
Stefanutto foi exonerado em abril
Brasil
Polícia Federal prende Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS
A monitora está fora de perigo e passa bem
Brasil
Celular explode no bolso e fere mãos e pernas de monitora em escola
 O país deve receber 9 milhões de turistas estrangeiros em todo este ano
Brasil
Turismo internacional no Brasil alcança marca recorde com 7,8 milhões de visitantes só esse ano
Ministro Wolney Queiroz
Brasil
INSS poderá fazer busca ativa por aposentados com valores a receber
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Guilherme Derrite (PP-SP)
Brasil
Marco da Segurança propõe fim do auxílio-reclusão e prisão federal para líderes de facções
As contas Prata e Ouro garantem acesso a serviços com maior segurança
Brasil
App gov.br ganha facilidades para pessoas com deficiência e mais recursos para todos os usuários
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa manda recolher suplementos das marcas Proteus e Bugroon por falta de licença sanitária

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros