Brasil

Operação da PF mira deputados do PL por suspeita de desvio de cotas

A ação desta sexta-feira é continuidade de investigação aberta no ano passado

19 dezembro 2025 - 09h36Sarah Chaves, com CNN
Os deputados federais, Sóstenes Cavalcante e Carlos JordyOs deputados federais, Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy   (Câmara Federal)
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), operação que tem como alvos os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, ambos do PL-RJ, sob suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de cotas parlamentares. A ação é um desdobramento de investigação iniciada em dezembro de 2024 que apura peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

Os mandados, expedidos por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, incluem quebra de sigilo bancário dos parlamentares. CNN Brasil Durante a operação, foram apreendidos cerca de R$ 400 mil em espécie na residência de Sóstenes Cavalcante, conforme divulgado pela própria PF.

As investigações apontam que agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de modo coordenado para desviar e ocultar verba pública. A ação ocorre um ano após pedido da PF para que os parlamentares fossem incluídos oficialmente como alvos, pedido que na ocasião foi contestado pela Procuradoria-Geral da República e seguido pelo ministro Dino, direcionando inicialmente os mandados apenas a assessores. 

O caso ainda está em andamento. A PF e o STF não divulgaram detalhes sobre o estágio das apurações ou outros desdobramentos imediatos, enquanto as defesas dos deputados ainda são procuradas para manifestação.

