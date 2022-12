Operação Nero: PF prende bolsonaristas envolvidos em ataques em Brasília

Bolsonaristas extremistas envolvidos nos ataques em Brasília estão na mira da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, que deflagrou uma mega operação para o cumprimento de 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão na manhã desta quinta-feira (29).

O objetivo é identificar e prender os suspeitos na tentativa de invasão à sede da Polícia Federal no dia 12 deste mês e demais práticas de atos criminosos como incêndios contra veículos e ônibus. O cumprimento das ordens foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal.

A operação está sendo cumprida nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Segundo o site R7, pelo menos três pessoas já foram presas e um dos alvos da operação é Alan Diego Rodrigues, suspeito de envolvimento na tentativa de detonação de uma bomba no Aeroporto de Brasília.

Conforme a Polícia Federal, o "conjunto da investigação buscou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos ou, ainda, incitar a prática de vandalismo".

Os crimes objetos da apuração são de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas somadas atingem 34 anos de prisão.

