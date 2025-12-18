Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Operação Sem Desconto prende secretário executivo da Previdência

Nova fase da investigação foi deflagrada nesta quinta-feira (18) e resultou no afastamento de Adroaldo Portal

18 dezembro 2025 - 09h24Sarah Chaves, com CNN
Adroaldo PortalAdroaldo Portal   (Agência Senado)

Foi deflagrada nesta quinta-feira (18) mais uma ação da operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos associativos irregulares em benefícios previdenciários. Nesta nova fase, a Polícia Federal prendeu o secretário executivo da Previdência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Adroaldo Portal, que também foi afastado do cargo por decisão judicial.

Além da prisão, Adroaldo Portal teve decretada a prisão domiciliar. A operação é conduzida pela Polícia Federal e apura irregularidades no pagamento de descontos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sem autorização dos beneficiários.

Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Federal, esta fase da operação tem como objetivo esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, além de atos de ocultação e dilapidação de patrimônio.

A CNN informou que entrou em contato com Adroaldo Portal e com o Ministério da Previdência para manifestação. O espaço segue aberto para posicionamento.

A operação Sem Desconto foi deflagrada inicialmente em 23 de abril deste ano, em ação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). As investigações revelaram um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões, com prejuízo estimado em cerca de R$ 6 bilhões. Desde o início da apuração, ao menos 18 pessoas foram presas, entre políticos e empresários. Com a ação desta quinta-feira, já são nove fases da operação conduzidas pela Polícia Federal.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

União indica Gustavo Damião para substituir Sabino no Turismo
Brasil
União indica Gustavo Damião para substituir Sabino no Turismo
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias
Brasil
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Brasil
STF conclui julgamentos e soma 29 condenações por atos golpistas
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial
Brasil
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Brasil
Bastidores indicam saída de Haddad da Fazenda já em fevereiro
Fato ocorreu em área indígena
Brasil
Ibama diz que vaqueiro foi alvo de emboscada na TI Apyterewa
Foto: Divulgação
Brasil
PF apura tráfico internacional de brasileiros e exploração em esquema ligado a bets
A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking
Brasil
Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda