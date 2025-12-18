Operação Sem Desconto prende secretário executivo da Previdência

Foi deflagrada nesta quinta-feira (18) mais uma ação da operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos associativos irregulares em benefícios previdenciários. Nesta nova fase, a Polícia Federal prendeu o secretário executivo da Previdência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Adroaldo Portal, que também foi afastado do cargo por decisão judicial.

Além da prisão, Adroaldo Portal teve decretada a prisão domiciliar. A operação é conduzida pela Polícia Federal e apura irregularidades no pagamento de descontos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sem autorização dos beneficiários.

Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Federal, esta fase da operação tem como objetivo esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, além de atos de ocultação e dilapidação de patrimônio.

A CNN informou que entrou em contato com Adroaldo Portal e com o Ministério da Previdência para manifestação. O espaço segue aberto para posicionamento.

A operação Sem Desconto foi deflagrada inicialmente em 23 de abril deste ano, em ação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). As investigações revelaram um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões, com prejuízo estimado em cerca de R$ 6 bilhões. Desde o início da apuração, ao menos 18 pessoas foram presas, entre políticos e empresários. Com a ação desta quinta-feira, já são nove fases da operação conduzidas pela Polícia Federal.

