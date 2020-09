Ostentação: participante de festa em barcos de luxo joga notas de R$ 50 no mar

Marcos Tenório, com informações do G1

Durante a participação em uma festa que reuniu aproximadamente 350 pessoas com dezenas de barcos de luxo no Guarujá, litoral de São Paulo, um homem pega um maço de dinheiro e começa a jogar notas de R$ 50 na água durante o evento.

A festinha de luxo, aconteceu na quinta-feira (17), desrespeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Em uma das embarcações, um homem, sem máscara e não identificado, é filmado enquanto joga diversas notas no mar. Ao fundo, outro participante da festa comemora a ostentação.

Nas imagens é possivel ver que o rapaz que joga as notas vira para quemestá filmando e entrega uma grande quantidade de supostas cédulas de R$ 100 e R$ 50 a ele. Outras imagens mostram as embarcações reunidas e centenas de banhistas celebrando em meio a música alta e bebidas. Além de lanchas, iates e motos-aquáticas, duas escunas foram vistas com dezenas de pessoas.

Segundo o G1, para participar da festa nas escunas, as pessoas compraram ingressos, que na quinta pela manhã já haviam esgotado. Os barcos de luxo funcionavam como uma espécie de 'camarote' e não precisaram pagar para participar do evento, que reuniu ao menos dois DJs. Durante a festa, uma empresária da região também celebrou seu aniversário.

Deixe seu Comentário

Leia Também