Pacientes do SUS poderão ser atendidos por planos de saúde a partir de agosto

O Ministério da Saúde lançou o programa Agora Tem Especialistas, que permitirá que pacientes do SUS sejam atendidos em hospitais e clínicas da rede privada. O objetivo é reduzir a fila por atendimento especializado.

A iniciativa prevê que operadoras de planos de saúde quitem dívidas com o SUS, superiores a R$ 1 bilhão, por meio da oferta de consultas, exames e cirurgias. Inicialmente, R$ 750 milhões serão convertidos em atendimentos nas áreas de oncologia, ortopedia, oftalmologia, ginecologia, otorrinolaringologia, cardiologia e cirurgia geral.

O acesso seguirá o fluxo tradicional do SUS, com encaminhamento via UBS e regulação pública. Os pacientes não poderão escolher diretamente os hospitais privados.

A adesão das operadoras é voluntária e dependerá da comprovação de capacidade técnica. A entrada no programa será feita pela plataforma InvestSUS, com prioridade para operadoras que possam realizar mais de 100 mil atendimentos mensais.

Além disso, os dados dos pacientes da rede privada serão integrados ao sistema do SUS, facilitando o acompanhamento do histórico médico.

Os primeiros atendimentos devem começar nas próximas semanas, conforme a adesão das operadoras. A medida é considerada emergencial e estratégica para desafogar a demanda reprimida da atenção especializada no país.

