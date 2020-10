Padre é assassinado a facadas por homem com quem tinha um “caso”

Brenda Assis, com informações BHAZ

Um jovem de 22 anos foi preso, nessa quarta-feira (14), após confessar que matou o padre Adriano da Silva Barros, da cidade de Simonésia, em Minas Gerais.

Os policiais encontraram o corpo do pároco carbonizado em Manhumirim, município próximo ao que a vítima residia. O autor do crime admitiu que cometeu o assassinato na terça-feira (13) e afirmou que vivia um romance com a vítima.

O crime foi solucionado depois que um morador de Manhumirim encontrou o corpo de Adriano queimando no terreno de sua propriedade. O jovem afirmou que matou o pároco a facadas na terça-feira e voltou ao local na quarta-feira para queimar o corpo. Segundo ele, houve um desentendimento por causa de um pagamento em dinheiro.

