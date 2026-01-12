Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem início em fevereiro

O abono salarial do PIS/Pasep começa a ser pago a partir de fevereiro. O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal e tem valor proporcional ao tempo de trabalho no ano-base de 2024.

Têm direito ao pagamento os trabalhadores que estavam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, exerceram atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024, consecutivos ou não, receberam remuneração média mensal dentro do limite definido em lei e tiveram as informações corretamente declaradas pelo empregador na RAIS ou no eSocial. Para o abono de 2026, que começará a ser pago no dia 15 de fevereiro, a renda média máxima dos beneficiários é de R$ 2.766.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com CPF e senha do gov.br, ou pelo telefone 158, do Alô Trabalho. Quem trabalhou durante os 12 meses de 2024 recebe o valor equivalente a um salário mínimo; quem atuou por menos tempo recebe de forma proporcional. Os pagamentos do PIS são realizados pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil. Os valores poderão ser sacados até o último dia útil do calendário bancário de 2026.

O calendário de pagamento do PIS/Pasep segue o mês de nascimento do trabalhador:

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março;

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também