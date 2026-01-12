Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem início em fevereiro

Os valores são liberados de forma escalonada conforme o mês de nascimento

12 janeiro 2026 - 08h50Sarah Chaves
Foto: Buonaventura1955/Getty ImagesFoto: Buonaventura1955/Getty Images  

O abono salarial do PIS/Pasep começa a ser pago a partir de fevereiro. O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal e tem valor proporcional ao tempo de trabalho no ano-base de 2024.

Têm direito ao pagamento os trabalhadores que estavam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, exerceram atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024, consecutivos ou não, receberam remuneração média mensal dentro do limite definido em lei e tiveram as informações corretamente declaradas pelo empregador na RAIS ou no eSocial. Para o abono de 2026, que começará a ser pago no dia 15 de fevereiro, a renda média máxima dos beneficiários é de R$ 2.766.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com CPF e senha do gov.br, ou pelo telefone 158, do Alô Trabalho. Quem trabalhou durante os 12 meses de 2024 recebe o valor equivalente a um salário mínimo; quem atuou por menos tempo recebe de forma proporcional. Os pagamentos do PIS são realizados pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é pago pelo Banco do Brasil. Os valores poderão ser sacados até o último dia útil do calendário bancário de 2026.

O calendário de pagamento do PIS/Pasep segue o mês de nascimento do trabalhador:

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março;

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Brasil
Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará
Foto: Ministério da Previdência Social
Brasil
INSS reajusta benefícios e atualiza valores para 2026
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Moradores registram passagem de tornado que atingiu mais de 300 casas no Paraná
Manoel Carlos
Brasil
Morre Manoel Carlos, autor das 'Helenas', aos 92 anos
O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar
Brasil
É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro
Senadora Tereza Cristina
Brasil
Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"
As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão
Brasil
Pagamentos do INSS 2026 começam em 26 de janeiro
Manoel Carlos, secretário-executivo do Ministério da Justiça
Brasil
Manoel Carlos assume interinamente o Ministério da Justiça
Policiais penais no Presídio de Alfenas -
Justiça
Cadeia em Minas Gerais é interditada pela Justiça após superlotação e mortes
Tomaz Silva/Agência Brasil
Brasil
Resultado preliminar da avaliação de títulos do CPNU 2 é divulgado

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans