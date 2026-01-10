Pagamentos do INSS 2026 começam em 26 de janeiro

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem consultar o calendário oficial de pagamentos para o ano de 2026. As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos referentes ao mês de janeiro começam no dia 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão os valores creditados entre 2 e 6 de fevereiro.

A data exata do depósito é definida pelo número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Por exemplo, no número 0104-7, o final considerado é o 4.

O número do benefício e o extrato de pagamento podem ser consultados pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção “extrato de pagamento”. A informação também está disponível pelo telefone 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.

No calendário de janeiro, os beneficiários que recebem até um salário mínimo começam a receber pelo final 1, a partir de 26 de janeiro. Para quem recebe acima do piso, os pagamentos iniciam pelos finais 1 e 6, com crédito em 2 de fevereiro

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também