Pai da aviação, Santos Dumont será homenageado pela FAB por seus 150 anos

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Alberto Santos Dumont completaria 150 anos no dia 20 de julho e foi lembrado em pleno Estádio Maracanã, no clássico entre Fluminense e Flamengo, que aconteceu na tarde de domingo (16) e nesta quinta-feira, (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestigia cerimônia da Força Aérea Brasileira (FAB) em sua homenagem.

Parte da história do brasileiro que conquistou o mundo e se tornou herói nacional será contada em encenação teatral durante a cerimônia de celebração do sesquicentenário de seu nascimento. Haverá ainda desfile de tropa, sobrevoo de aeronaves militares, participação da Esquadrilha da Fumaça e entrega da Medalha Mérito Santos Dumont, que reconhece civis e militares com contribuições relevantes à Aeronáutica.

Nascido em 20 de julho de 1873 no interior de Minas Gerais, em cidade rebatizada com seu nome, Santos Dumont revelou ainda jovem seu perfil inventor e inovador e teve projeção internacional num tempo em que o mundo vivia muitas transformações tecnológicas.

Desenvolveu balões e dirigíveis no fim do século XIX e no início do século seguinte, em 1901, sobrevoou Paris pilotando um balão. Cinco anos depois, criou o 14-Bis, viabilizando o primeiro voo de um objeto mais pesado que o ar, e seguiu com contribuições importantes para a aviação, paixão à qual dedicou a vida.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também