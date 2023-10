Papa Francisco homenageia Brasil e Nossa Senhora Aparecida; Assista

No dia em que se celebra Nossa Senhora Aparecida, o papa Francisco homenageou o Brasil e também a padroeira do país. Em vídeo publicado nas redes sociais do Vaticano, o pontífice lembrou sua visita à cidade Aparecida, há 10 anos, e demonstrou o carinho que tem pelos brasileiros.

“É a festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu a levo no meu coração. Recordo-me desta cidade e da Virgem. Que nos abençoe muito, que cuide de vocês e de todo o povo do Brasil. Rezo por vocês, lhes envio a minha bênção e, por favor, rezem por mim. A favor, obrigado!”, disse o líder católico. Assista:

