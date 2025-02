Lula diz que setor de crédito terá anúncios importantes nos próximos dias

Em entrevista a jornalistas da Bahia nesta quinta-feira (6), o presidente Lula elencou uma série de fatores que têm merecido atenção do Governo Federal desde janeiro de 2023 e anunciou que haverá novos anúncios no setor de crédito.

Lula fez referência a uma reunião que teve ontem (5) com presidentes de bancos públicos para ressaltar que o crédito está em crescimento no país. “Nunca houve tanto investimento do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB (Banco do Nordeste) e do Basa (Banco da Amazônia). O crédito está crescendo e vão ter mais medidas anunciadas nos próximos dias”, indicou.

Lula falou sobre qual legado quer deixar para o Brasil. “A marca que vou deixar outra vez é o crescimento da distribuição de renda e a inclusão social. A marca da civilidade democrática, do crescimento econômico, do crescimento salarial, do crescimento educacional e da cidadania”.

“Nunca antes na história do Brasil houve tantas políticas de inclusão social como agora. É o povo indígena, o povo quilombola, as mulheres, os pequenos produtores rurais nas propriedades de 0 a 100 hectares. Estamos cuidando com muito carinho”, listou, apontando ainda o crédito recorde para o agronegócio e as políticas de incentivo ao setor industrial.

Outro ponto ressaltado pelo presidente foi a educação. Ele citou ainda o Pé-de-Meia, programa que ajuda a garantir a permanência de alunos no ensino médio.

O presidente também disse que é preciso prestar mais atenção à microeconomia, fator fundamental para impulsionar a engrenagem econômica do país. “Com o dinheiro circulando, o comércio cresce, o serviço cresce, o salário cresce, o poder de compra cresce e o PIB cresce. Em vez de a gente ficar discutindo macroeconomia, a gente tem que discutir microeconomia. Porque é ela que faz a coisa acontecer.”. Assista:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também