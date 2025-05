Passageiro morre prensado entre a porta do metrô e plataforma de estação em SP

Um homem que ainda não foi identificado, morreu prensado entre a porta do trem da Linha 5-Lilás e a da plataforma na estação Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo na manhã desta terça-feira (6), o que congestionou o funcionamento dos trens.

O acidente ocorreu por volta das 8h (hora local) e de acordo com testemunhas, houve gritaria e desespero na estação e depois uma longa paralisação no funcionamento do metrô.

Devido ao passageiro estar sem documentos, a ViaMobilidade, está empenhada em identificar e contatar sua família.

A empresa também afirmou que colabora com as autoridades e investiga as circunstâncias do ocorrido.

Em razão do incidente, houve lentidão na circulação dos trens, especialmente no sentido Chácara Klabin, e as plataformas ficaram lotadas, dificultando o embarque e desembarque desde as 7h. A normalização da operação foi anunciada posteriormente.

