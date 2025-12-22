Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Brasil

Passaportes diplomáticos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro são cancelados

A medida ocorre após a cassação dos mandatos por excesso de faltas e atinge também familiares dos ex-deputados

22 dezembro 2025 - 16h14Sarah Chaves
Eduardo Bolsonaro e Alexandre RamagemEduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem   (Maria Agra e Bruno Spada/Agência Câmara)

A Câmara dos Deputados cancelou os passaportes diplomáticos dos ex-parlamentares Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) após a cassação de seus mandatos. A medida, de caráter administrativo, também atingiu os passaportes das esposas e dos filhos dos ex-deputados, que deverão devolver os documentos emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores.

Ambos perderam o mandato por ultrapassarem o limite de faltas permitido pela Constituição. A decisão não passou pelo plenário da Casa. No caso de Eduardo Bolsonaro, o excesso de ausências foi comprovado. Já em relação a Ramagem, o entendimento foi de que, por estar fora do país, ele também ultrapassaria o número máximo de faltas.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. Segundo informações, ele viajou com o objetivo de articular sanções contra o Brasil, buscando apoio internacional para pressionar o país em meio ao processo que envolve seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF). Eduardo teria atuado junto ao governo Trump para a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e para a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Alexandre Ramagem, por sua vez, deixou o Brasil em meados de setembro, após ser condenado por envolvimento na trama golpista. De acordo com a Polícia Federal, ele teria utilizado o passaporte diplomático para fugir do país. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que o ex-deputado saiu do Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira com a Guiana.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vídeo: Roubo em alto-mar: casal é abordado e agredido no litoral de São Paulo
Brasil
Vídeo: Roubo em alto-mar: casal é abordado e agredido no litoral de São Paulo
Fernanda Torres no comercial da Havaianas
Brasil
Polêmica política da Havaianas derruba ações da Alpargatas na B3
Medida foi promulgada pelo Congresso Nacional
Brasil
Emenda constitucional amplia regras e permite acúmulo de cargos por professores
Ministério da Saúde ao anunciar a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil
Saúde
Senado autoriza empréstimo de US$ 320 milhões para hospital inteligente no Brasil
Imagem Ilustrativa do INSS -
Brasil
Crédito consignado do INSS terá contratação restrita com nova lei antifraude
Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil em 2025
Brasil
Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil em 2025
O foguete pode ser o primeiro lançamento comercial em território brasileiro
Brasil
Lançamento de foguete em Alcântara é reagendado para esta segunda
Bilhete da Mega da Virada
Brasil
Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão
Segunda ponte que liga Brasil e Paraguai é inaugurada
Brasil
Segunda ponte que liga Brasil e Paraguai é inaugurada
Moraes negou pedido de prisão domiciliar
Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco