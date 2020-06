Pastor que chamou negros de “sujos”, pede perdão: “Atitude infantil”

Joilson Francelino, com Metropoles

O pastor Rodrigo dos Santos, líder da Igreja Batista do Calvário em Toledo, no Paraná, usou as redes sociais na quarta-feira (17) para pedir desculpas pelas falas racistas proferidas por ele e pela esposa, Jessica Maciel, em live na terça-feira (16).

Em sua conta no Instagram, Rodrigo — acusado de racismo após dizer que negros da sua igreja são “encardidos” e “sujos” — publicou um vídeo e afirmou que suas palavras foram “infantis”.

“Estou aqui para me redimir de um ato grosseiro no qual eu tenho cometido nesta semana, em um vídeo que está circulando. Tive palavras ofensivas e estou aqui para reconhecer cada uma delas”, declarou.

“Não era minha intenção magoar alguém ou ofender alguma, e de forma alguma ser racista. Mas agi com palavras infantis e estou aqui para reconhecer e repugnar todas as minhas palavras. Peço perdão a todas as pessoas que eu tenha ofendido, em especial a comunidade negra”, disse o pastor.

Entenda

No bate-papo on-line, Rodrigo falava sobre o momento em que viu a esposa pela primeira vez, quando ela decidiu frequentar a igreja. De acordo com ele, a mulher se destacou em meio aos fiéis por ser loira. Ele ainda disse que os negros do local são “encardidos”.

Para quem é de Toledo e sabe, a Igreja Batista do Calvário fica na Vila Pioneira, que é uma região mais pobre. E na região da Pioneira a gente não via loira, como minha esposa”, disse Rodrigo.

“Quando ela veio pro culto, se destacou, porque o pessoal [que frequenta a igreja] é tudo assim, mais classe pobre, moreninho, meio encardido, um povo meio sujo. Mas ela veio e eu pensei: ‘Essa aí é da zona mais nobre da cidade'”, disparou o pastor.

Jessica se divertiu com o comentário. “[Um pessoal] Mais moreno, queimado do sol… Ai que dó!”, disse ela. No Twitter, a live deixou os internautas indignados.

