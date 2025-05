Paulista representará o Brasil no Mister Universe International 2025

O modelo, ator e educador físico, Heberto Rodrigues, 46 anos, que esteve no Miss Brasil Aqua Nature 2025 será o Mister Universe Brazil no concurso Mister Universe International, que acontecerá entre os dias 6 e 12 de outubro na Cidade do Panamá.



Com passagens por desfiles nacionais e internacionais, além de já ter representado o Brasil em um concurso na Espanha — onde foi eleito Mister Simpatia Internacional pelos próprios concorrentes —, Heberto foi indicado ao Mister Universe International por já possuir o título de Mister Brasil em outra franquia.



“Minha expectativa para o concurso, além de buscar o título, é mostrar que o Brasil é um país de coragem, determinação, alegria e humanidade. Quero compartilhar com o mundo o lado bonito e acolhedor do nosso povo”, afirma Heberto, que também destaca a oportunidade de conhecer outras culturas como um dos pontos altos da competição.



Hebert também é conhecido por seu envolvimento com projetos sociais e participa regularmente de ações em asilos, ruas e comunidades. “Mais do que doar roupas ou alimentos, acredito que doar afeto é o que transforma”, completa.



Com formação em Artes Cênicas, Educação Física e Recursos Humanos, Heberto também é professor de ginástica coletiva e atua como personal trainer em São Paulo. A coordenação de sua participação internacional está a cargo da Agência Made in Barretos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também