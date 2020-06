PC Siqueira se pronuncia e nega acusação de pedofilia: "Falsificação mal feita"

PC Siqueira usou suas redes sociais nesta quinta-feira (11) para se posicionar após ser acusado de pedofilia. Na quarta-feira (10), uma suposta conversa do influencer começou a circular pelas redes sociais. Nos prints, PC, de 34 anos de idade, teria falado sobre uma amiga que enviava para ele fotos de sua filha de 6 anos.

No texto postado em seu Instagram, o Youtuber chama o caso de "articulação criminosa", afirmando que "jamais cometi ou cometeria" as ações divulgadas. "Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável", afirmou.

PC, cujo nome real é Paulo Cezar Goulart Siqueira, afirmou que o vídeo em que a suposta conversa é mostrada é uma fake news e apontou sinais de que seria uma montagem. Ele disse ainda que está com o "psicológico enormemente abalado" e que pretende se pronunciar novamente, dessa vez em vídeo, "quando eu estiver reestruturado."

Se formos prestar atenção nesse video asqueroso, ele leva 1 minuto e 31 segundos para o relógio do celular mudar! Nem esse cuidado os falsificadores tiveram. Além disso, o símbolo de verificação tem um espaçamento diferente do verdadeiro. Está tudo ali, pra quem quiser ver. A operadora da suposta linha do video é pré-paga dos Estados Unidos. O celular é um Samsung e está gravando a tela de um iPhone. Enfim, são muitas evidências que demonstram a falsificação mal feita."

Procurada por Quem, a assessoria de imprensa da Secretária de Segurança Púbica de São Paulo informou que a denúncia feita por meio das redes sociais está sendo apurado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"A 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), apura a denúncia feita por meio das redes sociais contra a pessoa citada", informou o comunicado oficial.

