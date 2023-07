Pecuarista Garon Maia e filho Kiko, de 12 anos, morrem em acidente de avião

Um acidente de avião matou o pecuarista e piloto Garon Maia e seu filho, de apenas 12 anos, identificado como Kiko. O menino morava em Campo Grande com sua mãe. Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã deste domingo (30).

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, os dois estavam em um avião bimotor que caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.

Garon é um conhecido pecuarista de Vilhena (RO), de onde o avião bimotor prefixo PR-ITE modelo Baron 58 decolou por volta das 17h50 e desapareceu do radar cerca de cinco minutos depois. Os dois seguiam rumo a fazenda Jaqueline, em um percurso de aproximadamente 15 minutos.

As buscas foram iniciadas ainda na noite de ontem (29) pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. De acordo com o site Folha do Sul, na manhã deste domingo os militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do monomotor e os corpos de pai e filho. A área do acidente fica na divisa entre Vilhena e Comodoro (MT).

O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) começa, nesta segunda-feira (31) os trabalhos para identificar os motivos da queda do monomotor em Vilhena.



