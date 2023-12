Pedrinho nunca mais vai acordar: Inspiração de hit morre aos 65 anos em Curitiba

Inspiração do hit ‘Acorda, Pedrinho’ da banda Jovem Dionísio, Pedro Domingos do Prado, morreu aos 65 anos, durante a noite de segunda-feira (25), em Curitiba.

Segundo o obituário da Prefeitura de Curitiba, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel no centro da cidade. A causa da morte não chegou a ser divulgada.

A história de Pedrinho, que vivia dormindo em um boteco e quando acordava jogava sinuca, virou música e levou a banda curitibana ao topo das mais ouvidas. A banda ainda viralizou nas plataformas digitais no Brasil e no mundo em 2022.

O verso "acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato" surgiu como piada interna entre o grupo e estourou nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

Nas redes sociais a banda lamentou a perda do amigo.

"Hoje, o bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca", escreveu.

O velório de Pedrinho ocorre na Capela Municipal São Francisco de Paula e o sepultamento está previsto para as 16h desta terça-feira (26), no Complexo Cerimonial de Pinhais.

