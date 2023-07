Preço do gás natural deve reduzir 7,1% em agosto, anuncia Petrobras

Em nova atualização para o trimestre, p preço de venda de gás natural terá redução média de 7,1% por metro cúbico, na comparação com o trimestre de maio a julho.

A redução, segundo a Petrobras, entra em vigor no dia 1º de agosto e segue de acordo com os contratos acertados pela companhia com as distribuidoras.

A atualização do preço do gás natural vendido pela empresa para as distribuidoras acumula redução de aproximadamente 25% no ano. O percentual considera a variação do preço do produto e do seu transporte por dutos.

A empresa informou ainda que “os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio”.

De acordo com a Petrobras, para o trimestre em referência, “o petróleo teve queda de 3,8% e o câmbio teve apreciação de 4,8%”.

No entanto, a empresa reforça que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, como também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora.

