Petrobras identifica petróleo no pós-sal de petróleo na Bacia de Campos

A Petrobras informou nesta segunda-feira (17) que identificou um novo reservatório de petróleo de alta qualidade na Bacia de Campos, reforçando o peso histórico da região na produção nacional. A descoberta ocorreu no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, a cerca de 108 quilômetros da costa de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde a perfuração de um poço do pós-sal confirmou a presença de óleo após testes geológicos e coleta de fluidos.

O resultado abre espaço para que a companhia avalie, em laboratório, o potencial de produção do reservatório, adquirido em 2018 e operado integralmente pela estatal. A Bacia de Campos, embora hoje dividida com o pré-sal, segue como eixo estratégico para novos desenvolvimentos.

A movimentação ocorre paralelamente ao avanço da Petrobras sobre a Margem Equatorial, considerada a nova fronteira mais sensível e mais cobiçada da exploração no país. Em outubro, o Ibama liberou a perfuração de um poço em águas profundas na Foz do Amazonas, após revisões ambientais e reforço das barreiras de segurança apresentadas pela empresa. O bloco FZA-M-059, localizado a cerca de 500 km da foz do rio e a 175 km da costa, deve começar a ser perfurado de imediato, em uma campanha prevista para durar cinco meses.

O potencial da região amazônica é visto dentro da Petrobras como comparável ao do pré-sal, com estimativas preliminares que sugerem capacidade futura de produção superior a 1 milhão de barris por dia — um volume que, se confirmado, pode redefinir o mapa do petróleo brasileiro. A estatal argumenta que novas fronteiras serão decisivas para garantir segurança energética ao país e financiar a transição para fontes mais limpas.

