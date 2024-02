Petrobras firma parceria com fundo árabe para operação de refinaria

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, divulgou através do X (antigo Twitter), que equipes da empresa se unirão com o fundo árabe, Mubadala Investment Company para finalizar, no primeiro semestre de 2024, a nova configuração societária e operacional da Refinaria Landulpho Alves.

A refinaria, localizada em Mataripe na Bahia, foi privatizada em 2023 e vendida para os árabes. Na postagem feita nesta terça-feira (13), dizia que a parceria é resultado de um trabalho de alguns meses para recuperar a operação da Refinaria Landulpho Alves pela Petrobras. Há também os planos de ampliar e aprimorar a empresa de biocombustíveis do grupo estrangeiro no Brasil.

A Petrobras recebeu a proposta da Mubadala Capital em dezembro de 2023. Segundo a empresa brasileira, a iniciativa tem como objetivo negócios voltados ao refino tradicional, além de fortalecer o ambiente de negócios no setor e o aperfeiçoamento do fornecimento de combustíveis de matriz renovável no Brasil. Essas negociações integram o plano de parcerias estratégicas da Petrobras com empresas congêneres.

