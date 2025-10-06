Petrobras realiza primeira importação de gás não convencional da Argentina

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (6) que realizou, na última sexta-feira (3), a primeira importação de gás natural não convencional proveniente do campo de Vaca Muerta, na Argentina, em parceria com a Pluspetrol.

A operação, considerada experimental, envolveu o transporte de 100 mil metros cúbicos de gás, produzidos pelas subsidiárias Petrobras Operaciones S.A. (POSA) e Pluspetrol, com o objetivo de testar a estrutura comercial e operacional da rota de importação.

O gás percorreu um trajeto por gasodutos, saindo da Argentina, passando pela Bolívia e chegando ao Brasil.

O contrato firmado entre as empresas permite à Petrobras importar até 2 milhões de metros cúbicos, na modalidade interruptível, ou seja, o fornecimento pode ser temporariamente suspenso caso haja necessidade de priorizar outros contratos ou emergências no sistema.

De acordo com a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da estatal, Angélica Laureano, a operação representa um marco logístico e estratégico para a companhia.

“Essa solução logística e comercial abre uma nova possibilidade para importação de gás natural pelo Brasil, reforçando nosso compromisso com o aumento da oferta e com o desenvolvimento sustentável do mercado de gás natural”, afirmou.

A Petrobras mantém operações na Argentina por meio da POSA, com 33,6% de participação não-operada no campo de Río Neuquén, localizado nas províncias de Neuquén e Río Negro.

A produção na região é predominantemente de gás não convencional (tight gas), extraído das formações Punta Rosada e Lajas.

Gás de xisto e desafios ambientais

O gás não convencional, também conhecido como gás de xisto, é uma forma de gás natural aprisionada em rochas densas. Sua extração exige o uso de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico (fracking), técnica em que água, areia e produtos químicos são injetados sob alta pressão para liberar o gás.

Embora permita acesso a grandes reservas, o método é caro, intensivo em recursos e gera preocupações ambientais, como risco de contaminação de lençóis freáticos, consumo elevado de água, pequenos abalos sísmicos e emissão de metano, um potente gás de efeito estufa.

No Brasil, a exploração de gás de xisto não é regulamentada. Decisões judiciais na Bahia e no Paraná já suspenderam atividades de fraturamento hidráulico em áreas leiloadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), justamente por causa das preocupações ambientais e da ausência de um marco regulatório específico.

