Brasil

Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025

Companhia ainda informou que conselho de administração aprovou R$ 8,66 bilhões em dividendos e JCP

08 agosto 2025 - 17h40Carla Andréa, com CNN

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (7), um lucro líquido de R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.

O desempenho foi impulsionado pelo aumento de 5% na produção total de óleo e gás em relação ao trimestre anterior, alcançando 2,91 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

Segundo a estatal, a alta na produção ajudou a compensar a queda no preço internacional do petróleo, medido pelo barril Brent. No período, a empresa também registrou Ebitda ajustado de R$ 52,3 bilhões e receita líquida de R$ 119,1 bilhões.

A petroleira alcançou recordes de produção total operada (4,19 milhões boed) e no pré-sal (2,39 milhões boed).

Entre os destaques, estão o início da operação do FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, em maio; descobertas no Bloco de Aram, na Bacia de Santos; a aquisição de 13 blocos exploratórios; e a retomada de investimentos em refino e fertilizantes.

O capex no trimestre foi de US$ 4,4 bilhões. A empresa ainda prevê produção média próxima do topo da meta anual para 2025, com a chegada de um novo navio-plataforma no quarto trimestre.

O conselho de administração aprovou R$ 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, equivalentes a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial.

O pagamento será uma antecipação da remuneração referente ao exercício de 2025, com base no balanço de 30 de junho.

