Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (7), um lucro líquido de R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.

O desempenho foi impulsionado pelo aumento de 5% na produção total de óleo e gás em relação ao trimestre anterior, alcançando 2,91 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

Segundo a estatal, a alta na produção ajudou a compensar a queda no preço internacional do petróleo, medido pelo barril Brent. No período, a empresa também registrou Ebitda ajustado de R$ 52,3 bilhões e receita líquida de R$ 119,1 bilhões.

A petroleira alcançou recordes de produção total operada (4,19 milhões boed) e no pré-sal (2,39 milhões boed).

Entre os destaques, estão o início da operação do FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, em maio; descobertas no Bloco de Aram, na Bacia de Santos; a aquisição de 13 blocos exploratórios; e a retomada de investimentos em refino e fertilizantes.

O capex no trimestre foi de US$ 4,4 bilhões. A empresa ainda prevê produção média próxima do topo da meta anual para 2025, com a chegada de um novo navio-plataforma no quarto trimestre.

O conselho de administração aprovou R$ 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, equivalentes a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial.

O pagamento será uma antecipação da remuneração referente ao exercício de 2025, com base no balanço de 30 de junho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também