Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Brasil

Petroleiros entram em greve cobrando reajuste real e fim de retrocessos

A categoria cobra acordo compatível com os lucros da Petrobras

15 dezembro 2025 - 09h12Sarah Chaves, com Brasil de Fato
Foto: Sindipetro ES/FUPFoto: Sindipetro ES/FUP  
Dr Canela

Petroleiros de todo o país iniciaram greve nesta segunda-feira (15) para pressionar a Petrobras a atender reivindicações consideradas centrais na negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025-2026. A paralisação foi aprovada em assembleias nas bases sindicais e ocorre após a empresa apresentar uma terceira proposta que, segundo a categoria, mantém perdas salariais, ignora direitos e amplia a precarização das condições de trabalho.

Entre as principais reivindicações estão um ACT compatível com o porte e o lucro da Petrobras, reajuste salarial com ganho real efetivo, solução para os Planos de Equacionamento dos Déficits da Petros e a retirada de cláusulas consideradas prejudiciais aos trabalhadores ativos e aposentados. Os sindicatos também cobram a preservação de direitos que hoje estão em discussão na Justiça e que podem gerar ganhos à categoria.

Segundo o coordenador-geral do Sindipetro do Norte Fluminense, Sérgio Borges. Se a empresa não recuar nos ataques colocados nesta campanha reivindicatória, não apontar solução para os déficits da Petros e não apresentar um ACT à altura da Petrobras, a resposta será uma greve forte, com controle e paralisação da produção.

Em nota, o Sindipetro RJ afirma que a proposta apresentada em 9 de dezembro mantém o arrocho salarial e aprofunda a desvalorização dos trabalhadores. O sindicato destaca ainda que o texto prevê retrocessos que pioram as condições de trabalho e renda, atingindo tanto quem está na ativa quanto aposentados e pensionistas.

Outro ponto de crítica é o discurso de contenção de gastos adotado pela empresa, contrastando com a divulgação de lucros bilionários. Para os trabalhadores, enquanto a Petrobras distribui R$ 32,7 bilhões aos acionistas, apresenta um acordo rebaixado à categoria.

Entre as divergências específicas está a proposta de ganho real de 0,5% na Remuneração Mínima por Nível e Regime, considerada insuficiente. Os petroleiros afirmam que o reajuste é neutralizado pela inclusão de uma cobrança adicional para custear despesas administrativas do plano de saúde. Também há contestação à redução de postos de trabalho, vista como fator de precarização e risco à segurança operacional.

A antecipação da Participação nos Lucros ou Resultados é tratada pelos sindicatos como falsa concessão, já que o pagamento estava previsto em acordos anteriores. Durante a greve, o Sindipetro RJ anunciou protestos em plataformas, terminais, no Aeroporto de Maricá, no Complexo de Energias Boaventura e em unidades administrativas da empresa.

Em nota, a Petrobras informou que mantém diálogo com as entidades sindicais, afirma que a proposta apresentada contempla avanços e diz buscar a conclusão do acordo na mesa de negociação. A empresa declarou ainda que respeita o direito de manifestação dos empregados e que poderá adotar medidas de contingência para manter suas atividades.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil
Brasil
Ultrassom médica de Bolsonaro é autorizada por Moraes após pedido da defesa
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
Política
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
O Agente Secreto é estrelado por Wagner Moura
Brasil
"O Agente Secreto" lidera público entre lançamentos nacionais de 2025
Foguete HANBIT-Nano será lançado no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) no Maranhão
Brasil
Brasil prepara primeiro lançamento comercial de foguete a partir de Alcântara
Médica investigada no caso Benício
Justiça
Caso Benício: Justiça revoga habeas corpus de médica por morte de criança com adrenlina
Galhos da árvore que caiu em ponto de ônibus em Guarulhos
Brasil
Queda de árvore mata mulher em ponto de ônibus em Guarulhos
Mariângela Fialek, ex-assessora do deputado federal e ex-presidente da Câmara Arthur Lira
Brasil
PF deflagra operação contra irregularidades em emendas parlamentares
Tereza Cristina disse que o projeto representa um avanço
Brasil
Aprovado PL que estende por 15 anos ratificação de imóveis em faixas de fronteira

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí