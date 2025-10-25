PF ameaça suspender emissão de passaportes por falta de verba

A Polícia Federal (PF) informou que a emissão de passaportes corre risco de suspensão a partir de 3 de novembro devido à falta de recursos orçamentários.

A corporação enviou ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) solicitando um aporte de R$ 97,5 milhões para manter o serviço em funcionamento.

O MJSP destacou que atua de forma ativa e coordenada para garantir a continuidade das emissões e mantém diálogo com a área econômica do governo para viabilizar os recursos necessários.

A pasta ressaltou que o serviço é essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção.

Em abril deste ano, a PF já havia alertado para a possibilidade de suspensão das emissões após bloqueio de R$ 133 milhões no orçamento da corporação, mas o impasse foi resolvido e o serviço manteve-se ativo.

Em 2022, no entanto, a falta de verba levou à paralisação temporária das emissões de passaportes, devido à insuficiência de recursos para controle migratório e confecção dos documentos.

