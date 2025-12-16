Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Brasil

PF apura tráfico internacional de brasileiros e exploração em esquema ligado a bets

O grupo criminoso alicia vítimas nas redes sociais com falsas promessas de emprego

16 dezembro 2025 - 12h51Sarah Chaves, com PF
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  
Dr Canela

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), a Operação Dark Bet para desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico internacional de pessoas, exploração laboral e redução de brasileiros à condição análoga à de escravo, além da coação para a prática de crimes cibernéticos no exterior.

O grupo atuava no recrutamento de vítimas no Brasil e no envio delas para outros países, onde eram submetidas a um regime de trabalho ilegal e abusivo.

As investigações tiveram início após a prisão de 109 pessoas na Nigéria, entre elas cinco brasileiros, acusadas de envolvimento em crimes cibernéticos. A partir desse episódio, a PF identificou um esquema estruturado de aliciamento por meio de redes sociais e plataformas digitais, com promessas de altos salários e vagas em empresas ligadas ao setor de jogos on-line. No exterior, no entanto, os trabalhadores tinham documentos retidos, eram submetidos a jornadas exaustivas, restrição de liberdade, vigilância armada e à imposição de dívidas, prática típica de exploração laboral.

A apuração apontou ainda que os brasileiros foram contratados por uma empresa de apostas esportivas (BET) que opera duas plataformas no território nacional, usadas como fachada para o recrutamento das vítimas. Os trabalhadores eram obrigados a atuar em atividades ilícitas, especialmente fraudes e outros crimes cibernéticos, sob ameaça e controle dos integrantes da organização.

A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, além de quatro prisões temporárias. Também foram determinadas medidas cautelares patrimoniais, com bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 446 milhões.

Por decisão da Justiça Federal, houve ainda a suspensão das atividades das empresas envolvidas e a retirada do ar de duas plataformas de apostas esportivas. A Polícia Federal destacou que a operação busca interromper as atividades criminosas e responsabilizar os envolvidos por crimes como tráfico internacional de pessoas, organização criminosa, redução à condição análoga à de escravo e outros delitos.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Brasil
Bastidores indicam saída de Haddad da Fazenda já em fevereiro
Fato ocorreu em área indígena
Brasil
Ibama diz que vaqueiro foi alvo de emboscada na TI Apyterewa
A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking
Brasil
Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Brasil
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
Brasil
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Foto: Sindipetro ES/FUP
Brasil
Petroleiros entram em greve cobrando reajuste real e fim de retrocessos
Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil
Brasil
Ultrassom médica de Bolsonaro é autorizada por Moraes após pedido da defesa
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
Política
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital
Justiça determinou retorno do transporte
Cidade
Liminar determina retorno de 70% do efetivo dos motoristas em Campo Grande