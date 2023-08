PF mira vigilante suspeito de propagar ataques violentos a Lula

Um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (4), após um vigilante ser apontado como suspeito de propagar ataques violentos na rede social, direcionados ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo divulgado pela corporação, as imagens possuem conteúdos ameaçadores. A ação policial também é em virtude do suspeito atuar como vigilante e possuir porte de arma de fogo.

"A ação policial busca angariar mais elementos de convicção acerca do cometimento de crimes e evitar a possibilidade de atentado ao Presidente", diz trecho da nota.

Durante a quinta-feira (3), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, postou em seu perfil no Twitter (X) uma mensagem, destacando que a PF está aplicando a lei contra os criminosos.

Mesmo após o fracasso dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda existem pessoas que ameaçam matar ou agredir fisicamente autoridades dos Poderes da República. Isso não é liberdade de expressão e a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. Renovo os apelos para que as pessoas protestem pacificamente e esperem a eleição de 2026", escreveu Flávio Dino.

