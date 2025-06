Piloto de balão que caiu em SC não tinha licença exigida para voo certificado, afirma Anac

Saiba Mais Brasil Balão pega fogo e cai em Santa Catarina

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta semana que o piloto do balão que caiu no último sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, não possuía a licença de Piloto de Balão Livre (PBL), exigida para voos certificados.

O acidente resultou na morte de oito pessoas e deixou outras 13 feridas. Segundo a agência, a aeronave também não era certificada.

As atividades de balonismo na região ocorriam dentro da categoria de aerodesporto, modalidade que não exige certificação de aeronavegabilidade nem habilitação técnica específica, conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC). Nesse tipo de operação, os voos são realizados por conta e risco dos participantes.

A Anac destacou que, antes do acidente, em 6 de junho, realizou uma reunião com representantes do setor turístico de Praia Grande, incluindo Sebrae, Ministério do Turismo e a prefeitura local, para discutir o crescimento da prática e os requisitos para voos comerciais regulares com passageiros.

Defesa contesta alegações

A defesa do piloto Elves de Bem Crescencio, no entanto, contestou a informação da Anac. Segundo o advogado Clovis Rogério Scheffer, Crescencio é piloto instrutor de voo e possui cadastro como aerodesportista na própria Anac.

Ele teria mais de 700 horas de voo e participação em diversas competições da modalidade. Ainda de acordo com a defesa, todas as aeronaves operadas pela empresa Sobrevoar Serviços Turísticos, da qual o piloto faz parte, estão devidamente cadastradas dentro da categoria de voos desportivos.

Causa provável: falha no maçarico

Em depoimento à Polícia Civil de Santa Catarina, Crescencio afirmou que o acidente começou após uma falha no maçarico auxiliar, utilizado para acender a chama principal do balão.

Ao notar que a situação estava fora de controle, o piloto teria ordenado que os passageiros saltassem. Treze conseguiram pular antes que o balão voltasse a subir com as outras oito vítimas, que não conseguiram desembarcar a tempo.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A principal linha de investigação aponta para falha técnica no sistema de ignição do balão. As apurações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

