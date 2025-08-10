Piloto e passageira morrem em queda de avião no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Dois ocupantes de um avião de pequeno porte morreram em um acidente neste sábado (9) no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro do Maranhão. O piloto Victor Manoel Britto, 43 anos, e a médica veterinária Bruna Emanoely, 23 anos, natural de Santa Inês (MA), não resistiram à queda da aeronave.

O avião, um modelo anfíbio Super Petrel LS fabricado em 2012 e pertencente ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB), estava com a documentação regular, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave foi dada como desaparecida no final da tarde de ontem, e durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros localizou os destroços e os corpos próximos à Lagoa das Pedras, em meio às dunas dos Lençóis Maranhenses.

Em suas redes sociais, o deputado lamentou profundamente o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas, especialmente à do piloto, a quem considerava um amigo próximo:

“Manifesto meu mais profundo sentimento de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho, Victor Manoel Britto. Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras."

As causas do acidente ainda estão sob investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de São Luís e aguardam liberação.

