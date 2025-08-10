Menu
Brasil

Piloto e passageira morrem em queda de avião no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

As causas do acidente ainda estão sob investigação

10 agosto 2025 - 16h47

Dois ocupantes de um avião de pequeno porte morreram em um acidente neste sábado (9) no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro do Maranhão. O piloto Victor Manoel Britto, 43 anos, e a médica veterinária Bruna Emanoely, 23 anos, natural de Santa Inês (MA), não resistiram à queda da aeronave.

O avião, um modelo anfíbio Super Petrel LS fabricado em 2012 e pertencente ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB), estava com a documentação regular, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave foi dada como desaparecida no final da tarde de ontem, e durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros localizou os destroços e os corpos próximos à Lagoa das Pedras, em meio às dunas dos Lençóis Maranhenses.

Em suas redes sociais, o deputado lamentou profundamente o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas, especialmente à do piloto, a quem considerava um amigo próximo:

“Manifesto meu mais profundo sentimento de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho, Victor Manoel Britto. Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras."

As causas do acidente ainda estão sob investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de São Luís e aguardam liberação.

