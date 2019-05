Piso nacional de jornalistas pode chegar a R$ 3.270

A deputada federal Rose Modesto apresentou a proposta que prevê a criação do piso nacional de jornalistas, para padronizar o salários dos profissionais de todo o Brasil.

O projeto que está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), da Câmara Federal, prevê que o vencimento dos jornalistas podem chegar a R$ 3.270, por 30 horas semanais.

A proposta foi apresentada a deputada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS), no início do ano. Outro projeto sobre Piso Nacional do Jornalista foi apresentado pelo até então deputado federal, André Moura, que nas últimas eleições foi eleito senador, por tanto a proposta foi arquivada e houve a necessidade de reapresenta-la, como a deputada Rose Modesto fez.

Deixe seu Comentário

Leia Também