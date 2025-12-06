Menu
Pix supera 300 milhões de transações em um único dia

Sistema de transferências instantâneas do Banco Central movimentou R$ 179,9 bilhões na última sexta-feira

06 dezembro 2025 - 13h49Taynara Menezes
Lançado em novembro de 2020, o Pix somava, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuáriosLançado em novembro de 2020, o Pix somava, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuários   (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), bateu um novo recorde na última sexta-feira (5). Pela primeira vez, a modalidade ultrapassou a marca de 300 milhões de transações em 24 horas.

Somente nesse dia, foram realizadas 313,3 milhões de transferências via Pix entre usuários finais. O BC também registrou recorde no volume movimentado, que alcançou R$ 179,9 bilhões em um único dia.

“O resultado reforça a importância do Pix como infraestrutura digital pública, essencial para o funcionamento da economia nacional”, destacou o Banco Central em comunicado.

O recorde diário anterior havia ocorrido em 28 de novembro, data da Black Friday e prazo final para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, com 297,4 milhões de transações registradas.

Lançado em novembro de 2020, o Pix somava, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuários. Desse total, 162,3 milhões eram pessoas físicas e 16,6 milhões, pessoas jurídicas. Em outubro, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema havia movimentado R$ 3,32 trilhões.

Energisa Nov-Dez 25

